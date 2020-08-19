{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Акции "Яндекса" на Мосбирже обновили исторический максимум

Их стоимость достигала отметки в 4,6 тыс. рублей за бумагу
Описание
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 2,27% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки в 4,6 тыс. рублей за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 19:05 мск.

Таким образом, стоимость ценных бумаг "Яндекса" обновила исторический максимум.

Рост котировок происходит на фоне новостей о запуске "Яндексом" нового приложения Go, которое которое объединит несколько сервисов. Оно появится на месте приложения "Яндекс.Такси" и будет дополнено возможностями каршеринга "Яндекс.Драйв".

Теги
Россия
В Татарстане к столетию республики запустят интеллектуальное деловое пространство
Там будут проводить панельные дискуссии, мастер-классы и лекции
Читать полностью