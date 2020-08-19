Губернатор Ростовской области впервые испытал новый беспилотный комбайн "Ростсельмаш"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Компания «Ростсельмаш» представила беспилотный комбайн на открывшейся в Ростовской области выставке «День донского поля». Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, ему удалось опробовать возможности «умного» комбайна.

В среду в Зерноградском районе региона открылась четвертая ежегодная выставка «День донского поля», где представлено 130 компаний из Ростовской области и других регионов юга России. В течение трех дней предприятия аграрного сектора будут обмениваться опытом, показывать свои достижения, новую технику.

«С донскими учеными-аграриями сегодня обсудили в рамках «Дня донского поля» вопросы повышения плодородия почв. Ученые и практики предлагают не только технологии, но и способы их широкого внедрения — через специализированный центр компетенций. Прозвучало немало других конкретных и приземленных предложений, которые обязательно возьмем в работу. А перед дискуссией ознакомились с новой агротехникой и технологиями, опробовали возможности беспилотного комбайна, произведенного на «Ростсельмаше», — написал Голубев на своей странице «ВКонтакте».

По информации пресс-службы «Ростсельмаш» новый беспилотный комбайн TORUM 785 на «Дне донского поля» показывается впервые. Ознакомиться с «умной» новинкой сельхозмашиностроения 20 и 21 августа смогут все посетители выставки.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, на площадке аграрного научного центра «Донской» Голубев в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам повышения плодородия почв. При этом глава региона подчеркнул, что жители сельской местности вместе с представителями науки должны более активно работать над сохранением почв. «Необходимо удержать равновесие между производственными и природоохранными задачами. Для сохранения и восстановления плодородия почв нужно разработать комплекс научно-обоснованных мероприятий, учитывающих природно-климатические и экономические особенности региона», — приводятся в сообщении слова Голубева.

Рост посевных

Кроме того, губернатор сообщил, что через неделю в Ростовской области начнется сев озимых под урожай 2021 года. В прошлом году озимые под урожай этого года были посеяны на 2,8 млн га, или на 80% от общих площадей зерновых в регионе. «Через неделю начнем посевные работы по озимым и другим культурам. Прибавка по посевным площадям в этом году точно будет, в ходе подготовительных работ намечен рост площадей под озимые», — отметил Голубев.

В ходе уже завершившейся на полях Ростовской области уборки ранних зерновых было собрано 11 млн 681 тыс. тонн ранних зерновых. Это первый результат в стране и второй — в истории Ростовской области. Уборка ранних зерновых, которые составляют почти 90% и являются основными, завершена 3 августа. Но кукурузу на зерно и рис начнут убирать в конце сентября, а завершат к началу ноября.

Губернатор уточнил, что в ходе второго этапа уборочной страды уже обработано около 10% площадей подсолнечника. Голубев также назвал оптимистичным прогноз на вторую часть уборки, уточнив, что конкретные ее результаты будут известны через 2-3 недели.