Индексы Мосбиржи и РТС в среду выросли на 0,19-0,37%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели торговался в зеленой зоне благодаря позитивному внешнему фону. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,19% - до 3056,54 пункта, индекс РТС - на 0,37%, до 1316,32 пункта.

"Американские индексы вышли к новым максимумам, нефть остается вблизи ценового уровня $45 за баррель. В то же время импульс роста на рынках замедляется, основные драйверы отыграны, а новых пока не просматривается. В такой ситуации вероятно развитие боковой динамики торгов в ближайшей перспективе", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Тем не менее, полагает эксперт, нельзя исключать, что в ближайшее время в Конгрессе США продвинутся переговоры относительно программы стимулирования. Кроме того, локальный позитив может прийти со стороны макроэкономической статистики.

Доллар остался примерно на вчерашних уровнях - 73,158 рубля, евро снизился на 0,57% - до 86,85 рубля. "Одобрение санкций лидерами ЕС в адрес союзной Белоруссии пока не сказалась на российском рубле. Наоборот, на торгах валютной секции Мосбиржи участники рынка проигнорировали эту новость", - указывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогнозы экспертов

Из ожидаемой инвесторами статистики, в четверг, 20 августа, станут известны данные по безработице и по объему розничных продаж в РФ за июль. Также в этот день участники торгов обратят внимание на число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю и августовский индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи сформируется в пределах диапазона 3025-3075 пунктов, курс доллара - 72,3-73,5 рубля.