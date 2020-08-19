Бренчалов: федеральные меры поддержки помогли сохранить 90% предприятий МСП Удмуртии

ИЖЕВСК, 19 августа. /ТАСС/. Федеральные меры поддержки позволили сохранить 90% предприятий малого и среднего бизнеса Удмуртии, объем средств, выделенных предпринимателям, составляет около 13 млрд рублей. Об этом в среду во время прямой трансляции на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Всего же по федеральным мерам предпринимателям Удмуртской Республики уже оказана прямая финансовая помощь в объеме 13 млрд рублей. Это, безусловно, помогло нам сохранить 90% предприятий малого и среднего бизнеса", - сказал Бречалов.

По его словам, гранты на выплату зарплаты получили более 21 тыс. предпринимателей, объем поддержки оценивается в более чем 1 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей бизнес получил в качестве кредитов под 2% годовых. "Списаны налоговые и страховые взносы за второй квартал 2020 года у 1,8 тыс. компаний на сумму 234 млн рублей. Я перечислил только некоторые меры поддержки", - добавил руководитель региона.

Бречалов отметил, что власти республики со своей стороны также оказывают помощь.

"Например, снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для предприятий в пострадавших отраслях. Эта мера поддержки касается 10,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где занято более 42 тыс. человек. Порядка 200 предпринимателей получили освобождение или отсрочку по уплате арендных платежей", - сказал Бречалов.

По данным республиканского оперштаба, всего на 19 августа в регионе зарегистрировали 2 876 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 346 человек выздоровели, 56 летальных случаев. По данным портала стопкоронавирус.рф, Удмуртия находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. В республике открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Работает ряд образовательных организаций, магазины и предприятия сферы услуг осуществляют деятельность без ограничений по площади.