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Кризис в Белоруссии
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Премьеры РФ и Белоруссии договорились укреплять торгово-экономическое сотрудничество

Стороны также договорились работать над снятием ограничений при пересечении общей границы

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министры России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко договорились развивать взаимное сотрудничество и работать над снятием ограничений при пересечении общей границы. Как сообщила пресс-служба правительства Белоруссии, в среду они провели телефонный разговор.

"Премьер-министры Беларуси и России подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества, - говорится в сообщении. - Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения".

Как отметили в пресс-службе, "в том числе достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу".

Стороны также договорились об оперативном решении всех вопросов в рамках Союзного государства.

Роман Головченко проинформировал также своего российского коллегу о текущей ситуации в Белоруссии, о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране. Он отметил, что все сферы экономики, промышленный комплекс работают в штатном режиме.

По итогам разговора даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей.

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Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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