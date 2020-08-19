Доходы губернатора Астраханской области за год возросли почти на 70%

АСТРАХАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в 2019 году заработал почти на 70% больше, чем в 2018 году. Согласно его декларации о доходах за предыдущий год, доход губернатора составил более 5 млн рублей против 3 млн, заработанных в 2018 году.

"Декларированный годовой доход - 5 027 608,5 рублей", - сказано в декларации, опубликованной на сайте администрации губернатора в среду.