Доходы губернатора Астраханской области за год возросли почти на 70%

АСТРАХАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в 2019 году заработал почти на 70% больше, чем в 2018 году. Согласно его декларации о доходах за предыдущий год, доход губернатора составил более 5 млн рублей против 3 млн, заработанных в 2018 году.
"Декларированный годовой доход - 5 027 608,5 рублей", - сказано в декларации, опубликованной на сайте администрации губернатора в среду.
В документе отмечается, что доход его супруги в 2019 году составил более 1,5 млн рублей.
В 2018 году Игорь Бабушкин, работая заместителем главы Росимущества и заместителем полпреда президента Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), задекларировал прибыль в размере почти 3 млн рублей. Доход его супруги составил 1,88 млн рублей.
В 2018 году Игорь Бабушкин работал заместителем главы Росимущества, в сентябре, распоряжением руководителя администрации президента, был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 5 июня 2019 года президент Владимир Путин назначил Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области, 11 сентября он был избран главой региона.