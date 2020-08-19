НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Американская компания SpaceX привлекла около $1,9 млрд инвестиций в текущем месяце. Об этом сообщил в среду телеканал Fox Business.

Как следует из соответствующей отчетности, которую SpaceX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, указанная сумма поступила от 75 инвесторов. Телеканал приводит данные, согласно которым это крупнейшее однократное капиталовложение в SpaceX. По оценкам агентства Bloomberg, стоимость компании выросла примерно до $46 млрд.

SpaceX возглавляет американский предприниматель Илон Маск. Компания использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает новый космический корабль.

В мае созданный SpaceX космический корабль Crew Dragon совершил первый пилотируемый полет к Международной космической станции (МКС). Корабль пристыковался к станции 31 мая.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. НАСА прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".