Кабардино-Балкарии выделили 132 млн руб. на федеральные надбавки за классное руководство

НАЛЬЧИК, 19 августа. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) получит 132 млн рублей на федеральные доплаты за классное руководство школьным учителям, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"Более 5 тыс. педагогических работников КБР будут получать с 1 сентября ежемесячные доплаты за классное руководство. Соответствующий трансферт предоставлен Кабардино-Балкарии из федерального бюджета на 2020-2022 годы. Кабардино-Балкарии на эти цели из федерального бюджета выделят 132,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Надбавка поддержит классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку, отмечается в сообщении.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что доплату получат порядка 838 тыс. учителей.