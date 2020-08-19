В Брянской области открылся завод переработки мяса с инвестициями более 5,4 млрд рублей

ТАСС, 19 августа. Агрохолдинг "Мираторг" запустил в Выгоничском районе Брянской области предприятие по переработке мясной продукции, в который инвестировал более 5,4 млрд рублей. На заводе создали более 400 рабочих мест для жителей региона, сообщила журналистам в среду пресс-служба агрохолдинга.

"Мираторг", ведущий вертикально интегрированный агрохолдинг России, сообщает о запуске предприятия по переработке прочей мясной продукции стоимостью более 5,4 млрд рублей в Выгоничском районе Брянской области. Запуск предприятия позволил создать более 400 новых рабочих мест для жителей региона и обеспечит порядка 200 млн рублей дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга.

По ее данным, новая линия по переработке мясной продукции вошла в состав созданного в регионе крупнейшего в России кластера по убою и переработке крупного рогатого скота (КРС), объединяющего автоматизированное мясоперерабатывающее предприятие по убою и переработке КРС и самый современный в России кожевенный завод. "Мощность завода кулинарных блюд позволит выпускать более 45 тонн готовой продукции в сутки, а совокупный объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. тонн готовых блюд в год", - говорится в сообщении пресс-службы "Мираторга".

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины и поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах.