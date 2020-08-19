Глава Росатома за 2019 год задекларировал 74,5 млн рублей дохода

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Доход главы госкорпорации Росатом Алексея Лихачева за 2019 год составил 74,48 млн рублей, из них 71,198 млн рублей было получено по основному месту работы. Это следует из материалов, опубликованных на сайте госкорпорации.

Доход Лихачева по основному месту работы в 2018 году составил 59,368 млн рублей, также в 2018 году ему была выплачена отложенная премия за 2016-2017 годы в размере 28,869 млн рублей.

В собственности главы Росатома, согласно декларации за 2019 год, находится квартира площадью почти 155 кв. м и два автомобиля - Chevrolet Blazer и Mercedes-Benz GLE 350 D.

Супруга главы Росатома в 2019 году увеличила доходы до 3,412 млн рублей против 921 тыс. рублей в 2018 году. Ей принадлежит земельный участок под строительство площадью почти 1,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью более 500 кв. м, три квартиры, нежилое помещение площадью 131 кв. м и автомобиль Volvo XC 60.