Доход губернатора Ставрополья увеличился на полмиллиона в прошлом году

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Годовой доход губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова по итогам 2019 года составил 5 млн 58 тыс. рублей, увеличившись более чем на 500 тыс. по сравнению с 2018 годом.

"Декларированный годовой доход (руб.) 5 058 875,11", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном сайте главы региона.

Как сообщалось, годовой доход Владимирова в 2018 году составлял 4 млн 496 тыс. рублей. При этом годовой доход супруги главы региона Натальи Владимировой увеличился более чем вдвое - с 963 тыс. рублей до 2 млн 463 тыс. рублей.