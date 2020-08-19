Доход губернатора Ставрополья увеличился на полмиллиона в прошлом году

СТАВРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Годовой доход губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова по итогам 2019 года составил 5 млн 58 тыс. рублей, увеличившись более чем на 500 тыс. по сравнению с 2018 годом.
"Декларированный годовой доход (руб.) 5 058 875,11", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном сайте главы региона.
Как сообщалось, годовой доход Владимирова в 2018 году составлял 4 млн 496 тыс. рублей. При этом годовой доход супруги главы региона Натальи Владимировой увеличился более чем вдвое - с 963 тыс. рублей до 2 млн 463 тыс. рублей.
В собственности главы Ставрополья по-прежнему зарегистрировали две квартиры площадью 136,6 и 61,5 кв. м, три машиноместа общей площадью 39,4 кв. м и легковой автомобиль "Волга" ГАЗ-21. У супруги губернатора в собственности находятся автомобиль BMW X5, два земельных участка с домами площадью 151,8 и 253,4 кв. м и квартира площадью 35,8 кв. м. По итогам 2019 года у обоих супругов в долевой собственности с двумя их несовершеннолетними детьми появилась квартира площадью 134,5 кв. м. Все имущество Владимировых находится на территории Российской Федерации.