В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Рынок нефти приблизился к состоянию баланса, которое является целью соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Если темпы восстановления сохранятся, то страны альянса смогут смягчить принятые на себя ограничения раньше срока. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сказал министр энергетики Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Ситуация вселяет оптимизм, мы практически достигли тех результатов по балансировке рынка, к которым стремились. По моим данным, восстановление спроса составило порядка 90% от уровня, который был до кризиса. В то же время, страны ОПЕК+ и страны вне этого альянса сократили добычу нефти на 12 млн баррелей в сутки. Это дает как раз тот баланс. Более того, в июле предложение оказалось на 1 млн баррелей в сутки ниже спроса. Это означает, что мы уже вошли в стадию сокращения запасов и движемся в сторону среднего пятилетнего значения", - пояснил Новак.

"У нас будут все возможности принимать решения, в том числе, если рынок будет перегрет, у нас будут возможности принимать решения по сокращению квот в более быстром режиме", - сказал министр. При этом отметил, что такой сценарий возможен, если не произойдет второй волны заболевания коронавирусом.

Волатильность на рынке

Новак отметил, что волатильность на рынке нефти значительно снизилась, рынок перешел к стадии сокращения запасов.

"Мы видим, что волатильность значительно снизилась как в ценовом факторе, так и в целом по предложению на рынке. На мой взгляд, на сегодняшний день с учетом того, что запасы впервые в июле показали снижение относительно среднего пятилетнего значения, мы вошли в стадию снижения запасов", - сказал министр.

По его словам, страны вне сделки ОПЕК+ сократили добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки.

"Мы также смотрели ситуацию по сокращению не только стран ОПЕК+, но и тех стран, которые в рамках G20 заявляли о готовности принимать участие в сокращении добычи. Общее сокращение по странам, не входящим в ОПЕК+, мы обратили внимание, составило порядка 3-3,5 млн б/с, в том числе США 2 млн б/с", - сказал Новак.

Министр также сообщил, что страны-штрафники представили графики восполнения сокращения добычи.

"Есть еще, к сожалению, страны, которые не до конца исполняют обязательства. Но они представили свои графики восстановления того, что они недовыполнили", - сказал он.

Новак также отметил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ продолжит проводить ежемесячные консультации в формате видеосвязи. "И, соответственно, в сентябре будет следующее заседание", - добавил министр.

Сокращение добычи Россией

Новак также отметил, что Россия исполнила сделку ОПЕК+ в июле на 97%, в августе - на 100%. "Мы находимся на высоком уровне. В июле 97% выполнили от своего уровня. Для нас это высокий показатель. В августе месяце мы вышли на 100%. На сегодняшний день мы выполняем 100% от тех обязательств, которые взяли на себя в августе", - сказал он.