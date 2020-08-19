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Декларации о доходах чиновников

Доход главы ВЭБа в 2019 году составил почти 180 млн рублей

Таким образом, доход Игоря Шувалова увеличился в прошлом году в 2,5 раза

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава российской государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов за 2019 год задекларировал доход в 179,7 млн рублей. Это следует из документов, опубликованных на портале ВЭБа.

Доход главы госкорпорации в 2019 году увеличился в 2,5 раза, до 179,7 млн рублей против 71 млн рублей годом ранее.

Как следует из документа, в совместной собственности главы ВЭБа и его супруги находятся три квартиры общей площадью в 298,5 кв. м и два машиноместа. Он также владеет 6/20 доли в квартире площадью 170,6 кв. м.

Шуваловы значатся владельцами автомобилей Jaguar XJ8 4.2 EXECUTIVЕ, ВАЗ 2101, ЗИЛ 41047 и ГАЗ 21.

Из опубликованных документов также следует, что два несовершеннолетних ребенка Шувалова пользуются жилым домом и квартирой (площадью 4 174,1 и 107,6 кв. м), а один из них - автомобилем марки Mercedes GLE Coupe 350 D 4MATIC.

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РоссияДекларации о доходах чиновников
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