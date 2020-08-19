Индексы на бирже в Нью-Йорке понизились на фоне обеспокоенности темпами роста экономики

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии в среду понизились.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones понизился на 85,19 пункта (-0,31%), до отметки 27 692,88. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 14,93 пункта (-0,44%) и оказался на отметке 3 374,85. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 64,38 пункта (-0,57%), до отметки 11 146,46.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,21% и оказалась на уровне средних за последние 52 недели значений - $42,84 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 1,21%, до $1 946,50 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, самым заметным событием в ходе сессии стало то, что Apple стала первой компанией, рыночная капитализация которой превысила $2 трлн. "Акции компании поднимались в ходе сессии на 1,4%, до $468,65 за акцию, в то время как для достижения уровня капитализации в 2 трлн достаточно было достичь уровня в $467,77 за акцию, - отметила газета. - К закрытию сессии курс акций установился на отметке 462,83, при котором капитализация компании оказалась чуть ниже $2 трлн".

Рост котировок акций Apple и других технологических компаний связан с тем, что потребители во все большей степени полагаются на современные технологии и в результате, отметила The Wall Street Journal, "возникла пропасть между технологическими компаниями и компаниями, действующими в других секторах экономики, спрос на продукцию которых в период пандемии коронавируса резко сократился, и это привело к серии банкротств". По оценкам газеты, технологический сектор "будет одним из немногих, где в предстоящие годы будет наблюдаться рост, и это заставит инвесторов - как крупных, так и мелких - вкладывать средства в их акции". В то же время газета указывает на сохраняющуюся у инвесторов обеспокоенность по поводу того, насколько устойчивым будет процесс восстановления экономики.