Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля 2020 года составил 16 491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличился на 1 010,26 рубля, свидетельствуют данные Счетной палаты.

Согласно данным ведомства, соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной заработной платы за январь - апрель 2020 года выросло до 30,4% против 29,6% на начало 2020 года.

В Счетной палате отмечают, что в 2020 году темпы сокращения численности работающих пенсионеров замедлились в три раза. Если за первое полугодие 2019 года число работающих пенсионеров сократилось на 333,56 тыс. человек, то за первое полугодие 2020 года - на 109,32 тыс. человек.