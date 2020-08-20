Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство направило на поддержку экономики и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции 1,25 трлн рублей из средств резервного фонда, свидетельствуют данные Счетной палаты.

"Из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии со сводной росписью выделено 1 419,7 млрд рублей, из которых 1 248,1 млрд рублей, или 88%, направлены на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции", - говорится в тексте в аналитической записке ведомства.

По данным Счетной палаты, объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам составил 1 376,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с первым полугодием 2019 года в 1,6 раза.

Доходы бюджета

Исполнение расходов федерального бюджета за январь - июнь 2020 года составило 10,05 трлн рублей или 51,1% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, следует из данных Счетной палаты.

Согласно данным ведомства, уровень исполнения расходов в январе - июне 2020 года составил 45,8% показателя сводной росписи с изменениями и является достаточно высоким за последние 4 года. В абсолютном выражении исполнение бюджетных ассигнований в январе - июне 2020 года выше аналогичного показателя 2019 года на 2,19 трлн рублей.

По отдельным главным распорядителям бюджетных средств исполнение расходов за первое полугодие 2020 года составило ниже среднего уровня исполнения расходов, а также ниже уровня исполнения расходов за аналогичный период прошлого года. Уровень расходов Рособрнадзора составил 26,4%, Минэкономразвития - 29,6 %, Россотрудничества - 32,4%, ФАС - 37,5%, Минсельхоза - 37,7%, Росрыболовства - 44,9%.