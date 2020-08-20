Перспективы садоводства обсудят на международной выставке "PROяблоко2020" на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 20 августа . /ТАСС/. Международная выставка-форум "PROяблоко2020" начнет в четверг работу в Минеральных Водах (Ставропольский край) . Она соберет садоводов со всей страны, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли и государственные меры поддержки, сообщили журналистам в оргкомитете.

"Ведущие российские садоводы соберутся на второй международной выставке и конгрессе "PROяблоко2020, инновационные технологии и оборудование для выращивания, хранения и сбыта яблок", которые пройдут с 20 по 22 августа на площадке многофункционального выставочного центра "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах", - отметили в оргкомитете.

В течение трех дней участниками выставки и конгресса станут несколько тысяч человек - эксперты садоводства, руководители крупных агропредприятий, представители федеральных и региональных органов власти. Профессионалы обсудят актуальные вопросы развития отрасли, познакомятся с современными технологиями и оборудованием, необходимыми для организации эффективной работы сада, хранения и сбыта плодов.

По данным оргкомитета, 21 августа Министерство сельского хозяйства России проведет Всероссийское совещание по развитию садоводства и питомниководства. 22 августа запланированы поездки в садоводческие хозяйства Северного Кавказа - крупнейший в России питомник безвирусного посадочного материала "Сады Ставрополья"; яблоневые и грушевые "Сады Карачаево-Черкесии"; сад-гигант Ингушетия.

Организаторы мероприятия - Международная школа современного садоводств и "Ассоциация садоводов и питомниководов Ставропольского края при поддержке Министерства сельского хозяйства России, правительства Ставропольского края, Национального плодоовощного союза, союза "Садоводы Кубани" и Ягодного союза.

Развитие садоводства - одно из приоритетных направлений Ставропольского края. Весной садоводческими предприятиями заложено 525 га садов, в том числе 161 га питомников. Всего на Ставрополье в текущем году планируется закладка около 900 га садов.