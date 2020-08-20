Поступления в бюджет ПФР за первое полугодие выросли до 4,84 трлн рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Поступления в бюджет Пенсионного фонда РФ за январь - июнь 2020 года составили 4,84 трлн рублей, или 54,2% прогнозируемого объема доходов, что на 15,3% больше аналогичного периода 2019 года. Об этом свидетельствую данные Счетной палаты.

"Всего в бюджет ПФР за январь - июнь 2020 года поступило 4 840 549,07 млн рублей, или 54,2% прогнозируемого объема доходов. Это на 641 786,06 млн рублей, или на 15,3%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом рост доходов происходил за счет поступлений средств из федерального бюджета", - говорится в тексте аналитической записки ведомства.

Счетная палата отмечает, что бюджет ПФР за первое полугодие 2020 года при прогнозируемом дефиците в 209 млрд рублей исполнен с профицитом в 46,3 млрд рублей.

Согласно данным Счетной палаты, из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 2,2 трлн рублей, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля данных средств в доходах ПФР выросла с 38,2% в первом полугодии 2019 года до 45,8% в первом полугодии 2020 года.

В ведомстве отмечают, что межбюджетные трансферты на выплату страховых пенсий на 2020 год запланированы в объеме 1,7 трлн рублей, что на 203 млрд рублей меньше, чем в 2019 году. При этом в первом полугодии 2020 года в бюджет ПФР поступило 858,5 млрд рублей, или 50,4 % объема этих межбюджетных трансфертов.

Пандемия внесла коррективы

В Счетной палате отмечают, что совокупная задолженность по страховым взносам перед бюджетом ПФР с начала года выросла на 79,7 млрд рублей и на 1 июня 2020 года составила 338,7 млрд рублей. "Основной рост задолженности приходится на 2-й квартал 2020 года и обусловлен сложившейся эпидемиологической ситуацией", - отмечают в ведомстве.

При этом за январь - июнь 2020 года ПФР израсходовал 4,79 трлн рублей, или 49,1% показателя сводной бюджетной росписи ПФР. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 775,9 млрд рублей. Основное увеличение произошло за счет расходов на дополнительные выплаты семьям с детьми, предусмотренные в рамках поддержки населения в период пандемии коронавируса, отмечают в Счетной палате.

По предварительной оценке ведомства, снижение прогнозного показателя по фонду заработной платы, уменьшение тарифа для организаций малого и среднего предпринимательства, а также отсрочка по уплате платежей для организаций, наиболее пострадавших от вынужденного простоя в работе, вызванного новой коронавирусной инфекцией, приведет в 2020 году к снижению плановых показателей по поступлениям страховых взносов в бюджет ПФР на сумму свыше 559 млрд рублей. "Для выполнения обязательств по пенсионному обеспечению не исключается увеличение трансферта из федерального бюджета на недостающую сумму. Окончательный, более точный, прогноз возможно сделать по итогам исполнения бюджета ПФР за 9 месяцев 2020 года", - говорится в тексте аналитической записки ведомства.