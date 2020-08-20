Доходы ФОМС выросли в первом полугодии 2020 года до 1,27 трлн рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Поступления в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) составили в первом полугодии 2020 года 1,27 трлн рублей или 53,5 % прогнозируемого годового объема. Это выше показателя 2019 года на 3,8 процентного пункта, следует из данных Счетной палаты РФ.

Поступления от страховых взносов на обязательное медицинское страхование за январь - июнь 2020 года составили 1 трлн рублей, или 47,6% прогнозируемого годового объема, что аналогично соответствующему показателю 2019 года.

Совокупная задолженность по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, а также по пеням и штрафам, зачисляемым в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 1 июля 2020 года составила 85,75 млрд рублей. При этом с начала года задолженность увеличилась на 14,39 млрд рублей. На Москву приходится 20,1% общей суммы задолженности, на Московскую область - 5,9%, на Санкт-Петербург - 4,8%.

Расходы ФОМС в январе - июне 2020 года были исполнены в общей сумме 1,18 трлн рублей или 49,8% утвержденного годового показателя, что аналогично соответствующему показателю 2019 года.

Бюджет ФСС

Поступления страховых взносов в бюджет Фонда социального страхования (ФСС) на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством могут снизиться на сумму свыше 90 млрд рублей, свидетельствуют данные Счетной палаты.

"По предварительной оценке Счетной палаты, снижение прогнозного показателя по фонду заработной платы, отмена уплаты взносов для организаций малого и среднего предпринимательства в 2020 году приведут к снижению поступлений в бюджет ФСС страховых взносов на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму свыше 90 млрд рублей. Для исполнения социальных обязательств не исключается выделение бюджету ФСС трансферта из федерального бюджета на недостающую сумму. Более точный прогноз возможно сделать по итогам 9 месяцев 2020 года с учетом сведений субъектов Российской Федерации, исполняющих бюджет ФСС по зачетному механизму", - говорится в тексте в аналитической записке ведомства.

При этом дефицит бюджета ФСС за январь - июнь 2020 года составил более 6 млрд рублей. Дефицит по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составил 31,25 млрд рублей. Источником финансирования дефицита по данному виду социального страхования явились остатки на 1 января 2020 года в сумме 13,35 млрд рублей, а также средства страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.