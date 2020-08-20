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Американские энергетические компании заключили с иракскими властями сделки на $8 млрд

Компания Chevron и Министерство нефти Ирака согласовали рамки для вступления в переговоры по заключению контракта на производство нефти в провинции Ди-Кар

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Американские энергетические компании в среду заключили с иракскими властями ряд соглашений на общую сумму $8 млрд. Об этом сообщило Министерство энергетики США.

В частности, как отмечается в сообщении, компания Chevron и Министерство нефти Ирака "согласовали рамки для вступления в переговоры [по заключению] контракта на разведку, разработку и производство [нефти] в провинции Ди-Кар".

Соглашения были подписаны в рамках визита иракской правительственной делегации в Вашингтон. "Эти сделки - ключ к будущему Ирака в области энергетики. Я уверен, что те же компании, которые позволили США стать независимыми в энергетическом плане, будут применять свои знания, чтобы помочь Ираку достичь полного потенциала в энергетическом секторе", - заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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