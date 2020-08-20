В США Airbnb подала запрос на первичное публичное размещение акций

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Американская компания Airbnb, которая является оператором одноименного сервиса аренды жилья, в среду подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией.

Как подчеркнули представители Airbnb, "пока не решено, какое число акций будет предложено, а также каким будет ценовой диапазон". Ожидается, что IPO проведут "после того, как комиссия завершит процедуру рассмотрения" документов. Это также будет зависеть "от ситуации на рынке и других факторов".

По сведениям газеты The Wall Street Journal, в Airbnb рассчитывают, что обращение ее акций на Нью-Йоркской фондовой бирже начнется в текущем году. Как отмечало ранее издание, организацией IPO займутся банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

По данным газеты, в 2017 году стоимость Airbnb оценивалась примерно в $31 млрд. Она сократилась примерно до $18 млрд вследствие ущерба, который был нанесен компании из-за пандемии нового коронавируса.