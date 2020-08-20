КНДР в январе на съезде ТПК представит новый план экономического развития

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. КНДР намерена в январе следующего года провести восьмой съезд Трудовой партии Кореи (ТПК) и обнародовать новый пятилетний план экономического развития. Об этом заявил лидер республики Ким Чен Ын в ходе пленума ЦК ТПК, сообщает в четверг агентство ЦТАК.

"На пленуме постановили, что восьмой съезд ТПК состоится в январе следующего года. Уважаемый высший руководитель отметил, что на восьмом съезде будет предложен новый пятилетний план экономического развития государства", - говорится в сообщении.

Предыдущий седьмой по счету съезд ТПК проходил в мае 2016 года. Тогда Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии. Ранее он возглавлял ее в качестве первого секретаря. Пост генерального секретаря ТПК по решению руководства КНДР был навечно закреплен за бывшим лидером этой страны Ким Чен Иром, учитывая его заслуги перед корейской нацией.

Помимо этого, в ходе седьмого съезда Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет по-прежнему проводить объявленный в 2013 году курс, предусматривающий параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания. Однако весной 2018 года в преддверии саммита с США КНДР объявила о приостановке испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, а также переходе к новой стратегии развития социалистической экономики с упором на повышение уровня жизни населения.