"Ведомости": тесты беспилотных автомобилей без испытателя в салоне перенесли на 2021 год

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Испытания беспилотных автомобилей без подстраховки инженера-водителя перенесены в России с осени 2020 на первое полугодие 2021 года. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на скорректированную дорожную карту по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

"Минтранс совместно с Минпромторгом прорабатывают возможность создания в отдельных субъектах Федерации условий для тестирования беспилотных автомобилей без инженера-испытателя. Такие изменения будут внесены в постановление правительства о тестировании беспилотников", - сообщил изданию представитель Минтранса. Согласно обновленной дорожной карте, условия для испытания беспилотников по автодорогам в полностью автономном режиме будут созданы в первом полугодии 2021 года. Сейчас такое движение разрешено только в закрытых зонах.

Последний этап дорожной карты подразумевает согласование в IV квартале 2024 года техрегламента Таможенного союза по требованиям к беспилотникам, что допускает возможность их эксплуатации в странах Таможенного союза, отмечает газета.

Как рассказал изданию официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев, разработчикам может потребоваться до года или даже больше времени на автономные испытания, чтобы подтвердить, что технология отработана и пригодна. "Разработчики в России еще технически не готовы выезжать на дороги без страхующего водителя. Готов, пожалуй, только "Яндекс", остальным разработчикам еще до этого далеко", - отметил Федосеев. Ранее испытания осенью планировали проводить также Сбербанк, ГАЗ и "Камаз".

В ряде регионов России проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он рассчитан на три года. При этом в автомобиле всегда находится страхующий водитель. В свою очередь, "Яндекс" в начале августа сообщил о тестировании своих беспилотных автомобилей без инженеров-испытателей в салоне в городе Энн-Арбор в американском штате Мичиган, где такие испытания разрешены. Это вторая тестовая зона компании за пределами России, в дополнение к Тель-Авиву. Кроме того, с августа 2018 года в Иннополисе (Республика Татарстан) работает сервис роботакси "Яндекса" без человека за рулем.