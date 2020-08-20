Опрос: россияне в пандемию стали реже совершать интернет-покупки из-за рубежа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне на фоне пандемии коронавируса стали реже совершать трансграничные онлайн-покупки, отдавая предпочтение российским магазинам. Так, доля людей, которые пользуются только российскими интернет-магазинами, составила 40,9% против 38,5% годом ранее, следует из опроса, проведенного банком "Хоум Кредит" (есть в распоряжении ТАСС).

По мнению аналитика банка Станислава Дужинского, пандемия значительно изменила потребительские настроения, что и поддержало российскую розницу.

"Пандемия существенно повлияла на потребительские настроения россиян. Необходимость ограничения социальных контактов сломала предубеждение многих людей против интернет-шопинга. Использование онлайн-каналов для покупок уменьшило распространение вируса и поддержало российскую розницу в это непростое время", - цитирует Дужинского пресс-служба банка.

Вместе с этим отмечается рост числа онлайн-покупок в РФ. "Покупки в интернете в этом году совершали 69,1% опрошенных. Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 2,6 п.п. 34% из тех, кто покупает в интернете, стали делать это чаще, чем год назад", - говорится в материале.

При этом самыми популярными причины отказа от интернет-покупок остается по-прежнему привычка пользоваться традиционными магазинами.

В опросе приняли участие 860 человек из восьми федеральных округов.