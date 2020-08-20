Воздушный пункт управления Ил-80 получит новую систему связи

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Воздушный командный пункт стратегического управления на базе самолета Ил-80 получит модернизированную систему связи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

"В настоящее время специалистами НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") проводится плановая модернизация систем связи воздушного пункта управления стратегического назначения Ил-80 с конечной задачей повышения надежности управления стратегическими силами и силами общего назначения Вооруженных сил РФ за счет применения передовых информационных технологий", - сказали в пресс-службе.