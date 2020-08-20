"Известия": Черногория стала для россиян популярным зарубежным направлением на осень

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне в период с 3 по 18 августа предпочитали приобретать зарубежные авиабилеты на осеннее время в закрытые на сегодняшний день из-за коронавируса Черногорию, Молдавию и Армению, а также в уже открывшуюся Турцию. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса путешествий Туту.ру.

Популярным зарубежным маршрутом стало направление Москва - Тиват, доля проданных авиабилетов в Черногорию составила 8% от всех реализованных в период с 3 по 18 августа билетов на международные рейсы на осень. По данным сервиса, заметный рост был зафиксирован начиная с 3 августа, когда Национальный координационный совет Черногории объявил о решении открыть границы для российских туристов. При этом с российской стороны это направление все еще остается закрытым.

Вторым по востребованности направлением стали открытые для путешествий города Стамбул и Анталья - 7% и 4% соответственно. Также россияне часто покупали билеты на рейсы в Кишинев (6%), Ереван (5%) и Минск (4%), хотя даты возобновления сообщения с ними еще не объявлены.

Большую часть билетов (61%) по закрытым направлениям приобретают с вылетом через 8-30 дней со дня покупки, отметили изданию в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. При этом 27% россиян настроены вылететь уже через неделю после покупки авиабилета, еще 7% граждан планируют полет через 2-3 месяца и 3% - через 4-6 месяцев.

В начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала, что практика продажи российскими авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям может ущемлять интересы пассажиров из-за риска отмены рейсов и замены билетов по несостоявшимся полетам ваучерами.

С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с рядом стран и открыла полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.