Из бюджета РФ на модернизацию аэропорта Иркутска могут выделить 5,3 млрд рублей

ИРКУТСК, 20 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области достигли предварительной договоренности с властями РФ о выделении из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию международного аэропорта Иркутска. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

"Итоговая стоимость работ по модернизации действующего аэропорта города Иркутска пока неизвестна. Предварительно достигнута договоренность о возможном софинансировании в размере 5,3 млрд рублей из федерального бюджета", - сказал Кобзев.

Параллельно власти Приангарья изучают опыт других регионов по строительству аэропортов, так как Иркутску требуется новая воздушная гавань. Интерес к планам по строительству, по словам Кобзева, проявляют компании "Аэропорты Регионов", "Новапорт холдинг" и "Аэропорт Девелопмент". Ранее Кобзев поручил правительству региона до 30 ноября выбрать площадку под строительство нового аэропорта Иркутска, а также до конца года организовать конкурс по выбору инвестора для строительных работ.

Международный аэропорт Иркутска обслуживает более 2 млн пассажиров в год, расположен в черте города. В нем два терминала - внутренних и международных линий, объект требует модернизации. В августе 2018 года на территории аэропорта заложили камень в основание нового терминала, который планировалось построить до конца 2020 года, однако строительные работы не начались из-за возражений Федеральной антимонопольной службы. Правительство региона заявило, что терминал построят "Новапорт" и "Рампорт аэро", после чего ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с тем, что инвесторы были выбраны без конкурса.

В конце июля по этому делу ФАС оштрафовала на 30 тыс. рублей экс-губернатора Сергея Левченко. Он был признан виновным в привлечении без конкурса инвестора для развития аэропорта.