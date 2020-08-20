Опрос: большинство российской молодежи до 25 лет подрабатывают или в поисках заработка

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Основная масса молодежи (70%) от 18 до 25 лет в России имеют подработку или находится в ее поисках. При этом лишь 15% пока совсем не задумывались о поиске работы, об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервиса "Ситимобил" и ResearchMe, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, каждый пятый респондент уже имеет постоянную работу и лишь 15% молодежи пока совсем не задумывались о поиске работы. В настоящее время активно подработку ищут 33%. Как показал опрос, большинство респондентов (92%) сейчас учатся в вузах: 50% учатся на бакалавриате, 25% в специальном учебном заведении, остальные в магистратуре или аспирантуре.

"Почти 70% российской молодежи в возрасте от 18-25 лет подрабатывают или прямо сейчас ищут подработку. Каждый четырнадцатый рассматривает для себя подработку в такси. Среди молодых мужчин подрабатывать таксистом готов каждый восьмой, среди девушек - только каждая двадцатая опрошенная", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что среди готовых к работе в такси 43% рассматривают подработку водителем такси на короткий срок, например летом или на каникулах. Однако каждый пятый согласен работать в такси продолжительное время. Больше всего среди студентов и молодежи, желающих подработать в такси в среднем по России в Екатеринбурге и в Уфе - почти каждый пятый опрошенный в этих городах, в Новосибирске (каждый седьмой) и в Нижнем Новгороде (каждый восьмой). Опрос показал, что водительские права уже есть у 30% опрошенной молодежи, более 40% учатся или планируют в ближайшее время пойти учиться на права.

Исследование также показало, что среди других востребованных способов подработки, опрошенные молодые люди назвали работу официантом или баристой, продавцом-консультантом, репетитором, курьером или специалистом call-центра.

Опрос проводился с 27 июля по 2 августа текущего года. В нем приняли участие свыше 1,6 тыс. респондентов по всей России, в том числе все города с населением более 1 млн человек.