Проблему дефицита газа в Камчатском крае намерены решить до конца 2023 года

ТАСС, 20 августа. Глава Камчатского края Владимир Солодов и председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон в ходе двухсторонней встречи пришли к договоренности ликвидировать дефицит газа в регионе уже в 2023 году. Об этом сообщается в релизе краевого правительства.

"Рассматривали с вашими службами возможность регазификации (процесс преобразования сжиженного природного газа из жидкого состояния в газообразное, после чего он становится пригодным для обычного использования - прим. ТАСС). Уже все расчеты сделаны. К 2023 году надо подготовиться, и вот этот недостаток газа на Камчатке ликвидировать [в том же 2023 году]. Есть полная возможность", - приводятся в сообщении слова Михельсона.

По информации пресс-службы краевого правительства, добиться поставленной цели планируют с помощью ввода в 2023 году в эксплуатацию плавучей станции регазицикации в Авачинской бухте. Михельсон подтвердил готовность ПАО "НОВАТЭК" направить часть транзитного сжиженного газа на нужды Камчатского края, а также участвовать в строительстве плавучей станции.

В правительстве региона сообщили, что газификация имеет первостепенное значение для развития края. "В газификацию мы сейчас уперлись и величиной тарифа, и тем, что уже перевели в этом году обратно с газа на мазут ТЭЦ Петропавловска-Камчатского. А это и вопросы экологии, и дополнительные расходы. Только в 2020 году они составили 1,6 млрд рублей. Перспективы всех инвестиционных проектов тоже упираются в газ. Если мы это решим, дальше и круглогодичные теплицы можно строить, и стратегические объекты в Вилючинске, и многое другое. Для меня этот проект [ликвидации дефицита газа в регионе] действительно знаковый и важный. Буду курировать его лично", - цитирует пресс-служба правительства края слова Солодова.

Помимо этого, еще одним важным итогом двухсторонней встречи стали планы по запуску Северного морского пути (СМП) в 2024 году в круглогодичном режиме. Танкеры ПАО "Новатэк" уже курсируют по нему. Расстояние от Обской губы в Карском море до Берингова пролива они преодолевают за шесть суток. Камчатка отправляет по этому пути рыбу рефконтейнерами.

Ранее на встрече в режиме видеоконференции с Владимиром Солодовым президент РФ Владимир Путин дал поручение "Газпрому" и правительству России при участии ПАО "НОВАТЭК" реализовать проект строительства плавучей станции регазификации в Авачинской бухте.