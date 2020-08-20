Субсидии из бюджета Москвы смогут получить еще 28 тыс. предпринимателей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Субсидии из бюджета Москвы после расширения списка получателей поддержки смогут получить еще 28 тысяч предпринимателей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"С расширением списка подать заявки на субсидии могут еще около 28 тысяч московских организаций", - приводят ее слова в сообщении.

Недавно власти Москвы расширили список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. В него вошли частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные и другие организации. Сергунина уточнила, что власти столицы сейчас предоставляют малому и среднему бизнесу 14 видов субсидий и грантов, по 11 из которых сейчас идет прием заявок.

Кроме того, в столице приняли четыре пакета антикризисных мер на общую сумму 85 млрд рублей. "К настоящему моменту этой помощью воспользовались 38,7 тысячи организаций пострадавших отраслей, большая часть из них представители малого и среднего бизнеса, в этих компаниях работают свыше 765,6 тысячи человек", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого также приводятся в сообщении.

Всего московский бизнес получил поддержку почти на 30 млрд рублей в виде отсрочек и отмены обязательных платежей, субсидий и льготных кредитов.