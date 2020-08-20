Экспорт АПК из России в I полугодии вырос на 18%, превысив $13 млрд

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% год к году и превысил $13 млрд. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"По итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия поставила на внешние рынки продукции АПК общей стоимостью более $13 млрд. Это на $2 млрд или на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Абрамченко.

Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай. Экспорт АПК в эту страну из России в январе - июне в денежном выражении вырос на 35% и составил $1,9 млрд. Российский экспорт АПК в Турцию в первом полугодии 2020 года увеличился на 42%, до $1,5 млрд. Поставки российской сельхозпродукции в Казахстан в отчетном периоде выросли на 20%, достигнув $974 млн. В целом поставки российской сельхозпродукции осуществляются в 149 стран, и этот список будет расширяться, а объемы экспорта - увеличиваться, уверена Абрамченко.

"За первые шесть месяцев текущего года положительную динамику экспорта АПК продемонстрировали практически все основные группы товаров. Главными драйверами стали растительные масла и зерновые культуры, кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях мясной продукции и сахара", - отметила вице-премьер.

Структура экспорта АПК

Лидирующей торговой позицией России в секторе АПК является зерно, на его долю пришлось 27% поставок в первом полугодии 2020 года. Экспорт зерновых культур в физическом объеме увеличился на 25% и составил 17,6 млн тонн. Крупнейшими импортерами российского зерна являются Турция, Египет и Саудовская Аравия, уточнили в аппарате вице-премьера.

После рекордного урожая масличных в прошлом году экспорт продукции масложировой отрасли в первой половине 2020 года вырос на 31%, до $2,5 млрд. Основным покупателем в этой категории остается Китай, который за указанный период нарастил закупки втрое - до $577 млн. Почти половина этого объема пришлась на импорт отечественного подсолнечного масла, его поставки выросли в 3,8 раза, достигнув $282 млн. В тройку импортеров российской масложировой продукции также входят Турция и Индия.

Кроме того, за рубеж отправлено 343 тыс. тонн мясной и молочной продукции на сумму $564 млн, что в 1,7 раза больше прошлогоднего показателя. Лидирующие позиции в этой категории занимает мясо птицы, экспорт которого увеличился в 2,2 раза - до $223 млн, в первую очередь благодаря почти десятикратному росту продаж в Китай. К крупнейшим покупателям этой группы товаров также относится Казахстан и Украина.

Экспорт российской пищевой и перерабатывающей промышленности в первом полугодии составил $2,1 млрд, увеличившись на 25%. В основном положительная динамика обеспечена за счет сахара, поставки которого по сравнению с прошлым годом выросли в 4,8 раза, составив $314 млн. Ключевыми импортерами российской продукции в этом сегменте стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК", Россия должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на $25 млрд. Минсельхоз России ожидает выполнения целевого показателя.