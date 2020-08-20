Ростовская область получит 30 млрд рублей инвестиций от проектов в сфере ветроэнергетики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Около 30 млрд рублей инвестиций получит экономика Ростовской области в 2020 году благодаря реализации проектов в сфере ветроэнергетики. Об этом в четверг ТАСС сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) региона, которое сопровождает инвестиционные проекты на территории области, Игорь Бураков.

"По предварительным оценкам, благодаря успешной реализации инвестиционных проектов в сфере ветроэнергетики - строительству ветропарков и производства комплектующих для них - донская экономика в 2020 году получит свыше 30 млрд рублей инвестиций", - сказал он.

По словам Буракова, в настоящий момент в регионе на разных стадиях реализации находятся проекты строительства шести ветропарков общей мощностью 610 МВт. Так, Фонд развития ветроэнергетики - совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе группой "Роснано" и ПАО "Фортум" - уже запустил в 2020 году три ветропарка и ведет строительство еще одного. "На стадии строительства у Фонда ветроэнергетики в Ростовской области в настоящее время остается один ветропарк - "Казачья ВЭС" установленной мощностью 100 МВт. Его первую очередь запустят в четвертом квартале 2020 года, вторую - год спустя", - рассказал собеседник агентства.

При этом Бураков подчеркнул, что все ветропарки Фонда расположены достаточно компактно - в соседних Красносулинском и Каменском районах области. "Это так называемые бывшие шахтерские территории нашего региона, успешная реализация масштабных проектов в сфере "зеленой энергетики" пойдет на пользу их инвестиционной привлекательности", - подчеркнул он.

На текущий год запланирован запуск еще одного проекта: итальянская энергетическая компания Enel ведет строительство Азовской ВЭС, которая должна стать самой мощной ветроэлектростанцией компании на юге России. "Сейчас на территорию строящейся Азовской ВЭС уже прибыли комплекты башен, гондол, ступиц и лопастей для всех 26 будущих ветроустановок. В скором времени начнется их монтаж. Установленная мощность "Азовской ВЭС" - 90 МВт. Ее запуск запланирован на текущий год и есть все предпосылки к тому, чтобы и этот проект в такой новой для Ростовской области отрасли как ветроэнергетика был успешно реализован", - подчеркнул генеральный директор АИР.

Кроме того, рассказал Бураков, недавно приступила к строительству ветропарка в Ростовской области компания "ВетроОГК" (входит в контур управления "Новавинд", дивизиона "Росатома", специализированного на ветроэнергетике). Проект компании по строительству Марченковской ВЭС мощностью 120 МВт локализован на востоке Ростовской области - в Зимовниковском районе, инвестиции составят более 16 млрд рублей.

Собственное производство

При этом Бураков отметил, что в связке с проектами ветропарков в регионе создаются производства комплектующих для объектов ветрогенерации. "В 2020 году здесь также есть пусковые проекты - производства компаний "НоваВинд" (дивизион "Росатома") и "ВетроСтройДеталь", локализованные в Волгодонске. Оба этих проекта реализуются в формате специальных инвестиционных контрактов", - рассказал собеседник ТАСС.

По словам генерального директора агентства, завод "ВетроСтройДеталь" специализируется на выпуске модульных стальных башен для ветроэнергетических установок. Кроме того, на базе "Атоммаша" организовано производство генераторов и гондол ветроустановок. "Все это оборудование будет отправляться в том числе на стройплощадку ветропарка в Зимовниковском районе, что значительно упросит логистику проекта Марченковской ВЭС", - подчеркнул он.

Бураков также добавил, что Агентство инвестиционного развития продолжит работать с новыми проектами в Ростовской области, которая, по его словам, первой в России занялась перспективной темой ветроэнергетики и оказалась наиболее подготовленной к тому времени, когда это направление стало приоритетом федеральной политики. "Как результат - сейчас мы лидируем в России по объему локализованных проектов в сфере ветроэнергетики, включая строительство ветропарков и производство комплектующих для них. "Агентство инвестиционного развития Ростовской области" продолжает работать с глобальными лидерами ветроэнергетики по новым локациям для их проектов в донском регионе. Но эти проекты, конечно, уже за границей 2020 года", - заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщал заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики области Игорь Сорокин, Ростовская область вышла на первое место в РФ по установленной мощности ветрогенерации. Ветроэлектростанции (ВЭС), запущенные в 2020 году в Ростовской области, имеют установленную мощность 300 МВт. Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.