"Газпром" подал новый иск к ФАС по закупке труб почти на 100 млрд рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Газпром" продолжил оспаривать в суде предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые были выданы по итогам рассмотрения жалоб на закупку компанией труб почти на 100 млрд рублей. Новый иск к службе был подан 18 августа, следует из картотеки судебных дел.

Третьими лицами по делу вступают "Газпром инвест" и "Просперити", со стороны которой была подана одна из двух жалоб на проведение закупки.

История закупки

В начале июня "Газпром инвест" объявил тендер на поставку 1,3 млн тонн труб большого диаметра. Предельная начальная цена закупки составляла 98 млрд рублей. Согласно документации закупки, поставку труб на базы "Газпром инвеста" в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово планируется осуществить в период с 30 марта 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что поставка была разделена между пятью компаниями. Крупнейшим поставщиком стала Объединенная металлургическая компания с долей в 35%. Следом идет "Северсталь" (25%), ЧТПЗ и ТМК (по 15% каждая), а также Загорский трубный завод (10%, ЗТЗ). ЧТПЗ, "Северсталь" и ЗТЗ официально подтвердили ТАСС свои доли участия в поставках. 21 июля стало известно о заключении пяти договоров по закупке.

В середине июня в ФАС заявили о поступивших жалобах на закупку "Газпрома". Одна жалоба подана компанией "Просперити", вторая поступила от физического лица. "Газпром" в свою очередь назвал их необоснованными.

По итогам рассмотрения жалоб заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев сообщил ТАСС о выявленных технических нарушениях, которые не повлияли на права участников и будут устранены при заключении договора. 15 июля "Газпром" обжаловал в Арбитражном суде города Москвы предписание антимонопольной службы по жалобе физического лица. Третьим лицом в этом деле выступает Александр Викторович Кулаков.

По итогам предварительного судебного заседания было принято решение объединить дела №А40-120887/20-145-859, №А40-113487/20-121-612 в одно производство для их совместного рассмотрения. Проведение предварительного судебного заседания назначено на 8 сентября 2020 года.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС, заявления о мировом урегулировании спора о закупке компанией труб почти на 100 млрд рублей не подавались. При этом ранее в ФАС заявляли, что выявленные службой нарушения были устранены при заключении договоров. "В ФАС России поступили сведения, согласно которым закупка продолжена в соответствии с требованиями 223-ФЗ и предписанием ведомства", - добавили в ведомстве.