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ЦБ РФ продал валюту с расчетами 19 августа на 3,1 млрд руб.

Объем продажи валюты на внутреннем рынке с 10 марта достиг 1 трлн 128,2 млрд руб.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 19 августа на сумму 3,1 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 10-18 августа, также составлял 3,1 млрд руб. в день.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 128,2 млрд руб.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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