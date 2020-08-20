МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. McDonald’s в России запустил программу лояльности в мобильном приложении, осенью 2020 года планирует масштабировать ее на все города присутствия. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"McDonald’s активно работает над развитием программы лояльности. Наши клиенты смогут получить доступ к выгодным предложениям и бонусам, которыми можно будет воспользоваться для оплаты заказов", - сообщил генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена, слова которого приводит пресс-служба.

Программа лояльности McDonald’s уже доступна в 20 городах России, а осенью к ней будут подключены все города, где представлена сеть. "Клиенты всех предприятий компании смогут получать бонусы в размере 3% от стоимости каждого заказа при использовании мобильного приложения, и использовать бонусы при покупке продуктов McDonald’s. В будущем планируется интеграция с другими бонусными сервисами, в том числе с программой "Спасибо от Сбербанка", - рассказали в компании.

Каждому пользователю приложения McDonald’s будет присвоен персональный QR-код, при сканировании которого 3% от суммы покупки будут автоматически начисляться на бонусный счет. Сканирование осуществляется при оплате заказа на кассе прилавка, через киоск самообслуживания, через окно "МакЭкспресс" и в "МакАвто".

"Накопленные бонусы можно использовать для оплаты продукции McDonald’s из отдельной категории меню в приложении. В будущем к возможностям программы лояльности добавится отправка бонусного продукта другу, перечисление пожертвований в благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", а также обмен баллов McDonald’s на бонусы "Спасибо" и обратно", - добавили в компании.

McDonald’s в России насчитывает более 750 предприятий в 60 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 000 человек.