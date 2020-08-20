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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,41 руб.

Евро вырос до 86,94 руб.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,14%, до отметки в 73,41 руб., курс евро прибавил 0,21%, достигая 86,94 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:14 мск доллар торговался на уровне 73,57 руб. (+0,36%), а евро находился на отметке 87,21 руб. (+0,5%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевеет на 0,75% - до $45,03 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $42,75 за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,38% и достигал отметки 3044,92 пункта, индекс РТС уменьшался на 0,58%, до 1308,75 пункта.

По данным на 10:10 мск индексы продолжили демонстрировать негативную динамику. Так, индекс Мосбиржи уже снижался на 0,74%, до 3033,8 пункта, РТС - на 1,3%, до 1300,27 пункта.

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