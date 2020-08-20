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Китайская компания DiDi Chuxing запустит сервис такси в Казани 30 августа

Центр подключения водителей открылся в городе 27 июля

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Сервис для заказа такси международной компании DiDi Chuxing (Китай) запустят в Казани 30 августа. Об этом ТАСС сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"30 августа у нас в рамках онлайн-площадки будет церемония запуска", - сказала она.

Ранее платформа каршеринга и такси DiDi, предоставляющая услуги более 550 млн пользователей по всему миру, начала сотрудничать с таксопарками и подключать водителей к сервису в Казани. Центр подключения водителей открылся 27 июля. Рабочая группа по проработке сфер сотрудничества была создана по итогам встречи в июне президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством международной компании DiDi Chuxing.

DiDi Chuxing - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР.

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