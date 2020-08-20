Сервис "Сбермаркет" выходит в Москве на рынок экспресс-доставки продуктов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Федеральный сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса "Сбермаркет" запустил экспресс-доставку в Москве, говорится в сообщении компании.

"Время доставки одного заказа составит от 20 минут. Первым партнером "Сбермаркета" в новом сегменте стала сеть магазинов "Вкусвилл" - курьеры сервиса начали доставлять продукты из 124 московских магазинов ретейлера", - отмечается в сообщении.

Таким образом, сервис намерен совместить две бизнес-модели доставки продуктов - это доставка продуктов впрок в двухчасовой интервал, который выбирает клиент, и экспресс-доставка, удовлетворяющая потребности ситуативного, импульсного шопинга. Помимо "Сбермаркета" подобную модель реализуют "Утконос Онлайн" и X5 Retail Group ("Пятерочка Доставка", онлайн-супермаркет "Перекресток" и "Перекресток Быстро"). Экспресс-доставка за 15-30 минут доступна, например, пользователям "Яндекс.Лавки" и "Самоката".

"Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги - они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (1-2 недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой. В Москве мы запускаем новый проект доставки продуктов вместе с нашими партнерами из "Вкусвилла", в дальнейшем рассматриваем возможность расширения в других сегментах - товары для дома, для детей, зоотовары", - сообщил операционный директор "Сбермаркета" Артур Саркисов, слова которого приводятся в сообщении. Клиенты "Сбермаркета" могут оформить заказ на сайте или в приложении сервиса. Сборку заказов будут осуществлять сотрудники магазинов "Вкусвилл", а доставку - курьеры, сотрудничающие с сервисом.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, созданный на базе сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис представлен в 115 городах и 83 субъектах РФ, осуществляет доставку из более чем 40 торговых сетей.

По прогнозам аналитической компании Infoline, в 2020 году оборот российского рынка e-grocery (онлайн-продажа товаров повседневного спроса) может достичь 130 млрд рублей, втрое превысив показатель 2019 года.