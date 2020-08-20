ФТС за 7 месяцев 2020 года выявила более 50 тыс. тонн запрещенных к ввозу товаров

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России в январе - июле 2020 года выявили более 50 тыс. тонн запрещенных к ввозу товаров. За аналогичный период прошлого года было выявлено более 61 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

"В январе - июле 2020 года мобильные группы ФТС России выявили более 50 тыс. тонн запрещенных к ввозу товаров, в том числе 624 тонны санкционных. В аналогичном периоде 2019 года было выявлено более 61 тыс. тонн товаров, в том числе 2,8 тыс. тонн санкционных", - говорится в сообщении.

По данным ФТС, в качестве принятых мер на территорию сопредельных государств возвращено более 37 тыс. тонн товаров (в январе - июле 2019 года - более 54 тыс. тонн), уничтожено более 1,2 тыс. тонн товаров (в январе - июле 2019 года - более 5,2 тыс. тонн).

Отмечается, что в отношении перевозчиков мобильные группы ФТС России совместно с иными органами возбудили 662 дела об административных правонарушениях и 19 уголовных дел (в январе - июле 2019 года - 802 дела об административных правонарушениях и 30 уголовных дел).