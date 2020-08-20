Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.

На заседании межведомственной рабочей группы, которое прошло 19 августа под председательством директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Павла Снисоренко, были представлены два новых инвестиционных проекта для включения в межправкомиссии: строительство газоперерабатывающего комплекса по переработке этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области и создание российско-китайской страховой компании. Минэкономразвития совместно с компетентными ведомствами изучает проектные характеристики, социальный и экономический эффект для России.

В заседании участвовали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Банка России, ВЭБ.РФ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) и российско-китайского бизнеса из разных регионов РФ.

Российско-китайская межправкомиссия по инвестиционному сотрудничеству учреждена в 2014 году по инициативе глав государств. Она действует в целях координации и укрепления взаимодействия стран в инвестиционной сфере. Сопредседателями комиссии являются первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и первый заместитель председателя Госсовета КНДР Хань Чжэн.

Функции российской части секретариата межправкомиссии возложены на Минэкономразвития под руководством первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича.