Китай аннулировал соглашение о правовом сотрудничестве между США и Гонконгом

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Китайские власти решили прекратить действие договоренностей о сотрудничестве между США и Гонконгом в юридической сфере в ответ на разрыв Вашингтоном трех соглашений с этим специальным административным районом. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Ранее администрация Гонконга в связи с разрывом нескольких соглашений Вашингтоном выразила США протест, который мы полностью одобряем, - отметил он на регулярном брифинге. - В связи с ошибочными действиями Соединенных Штатов китайская сторона решила приостановить действие американо-гонконгского соглашения в правовой сфере".

Дипломат подчеркнул, что Пекин считает все проблемы специального административного района внутренними вопросами Китая. "Ни одна страна не вправе в них вмешиваться. Мы настаиваем, чтобы США немедленно исправили свои ошибки и перестали интересоваться делами Гонконга", - подытожил Чжао Лицзянь.

В четверг утром гонконгское правительство выразило Вашингтону протест в связи с решением Белого дома в одностороннем порядке приостановить действие трех двусторонних соглашений с этим специальным административным районом. Оно обвинило Соединенные Штаты в попытке "использовать Гонконг в качестве пешки для создания проблем в китайско-американских отношениях".

Разрыв соглашений

Накануне Вашингтон уведомил о приостановлении действия трех соглашений с Гонконгом, касающихся выдачи скрывающихся от правосудия, передачи осужденных и взаимных налоговых исключений по доходам от международных операций судов.

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам и ряда членов ее администрации, за причастность к "подрыву гонконгской автономии".

Закон о нацбезопасности

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации. США расценили этот шаг как нарушение автономии Гонконга и ответили санкциями.