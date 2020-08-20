В зерновом союзе полагают, что РФ может в этом сезоне вернуть лидерство в экспорте пшеницы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия может в 2020-2021 сельхозгоду экспортировать 37 млн тонн пшеницы, вернув лидерство по этому показателю. Об этом сообщил ТАСС президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Вернем точно [лидерство]. Мы ожидаем (в сезоне 2020-2021 года - прим. ТАСС) в районе 47 млн тонн общий экспорт зерна, из них соответственно 37 млн тонн - пшеница", - сказал Злочевский.

Минсельхоз США 10 июля сообщил, что Россия в прошлом сельскохозяйственном году (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) утратила лидерство по экспорту пшеницы. По оценке ведомства, он составил 34,5 млн тонн. При этом первое место занял Евросоюз, экспортировав 38 млн тонн.

Комментируя эти результаты, Злочевский отметил, что если смотреть объемы поставок отдельно по странам, а не целиком из ЕС, то Россия не потеряла мировое лидерство по экспорту пшеницы.

"Лидерство мы не потеряли на самом деле, потому что сопоставление идет с Евросоюзом, а ЕС - это не страна. Тогда надо объединять наши показатели с Казахстаном, например, и мы все равно совместно в рамках Евразийского союза (ЕАЭС) превышаем объемы европейских поставок. То есть страново нас никто не перебил, просто Евросоюз засчитывается традиционно уже как единое пространство", - отметил руководитель РЗС.

Тем не менее, негативное влияние на поставки российской пшеницы за рубеж оказало введение РФ нетарифных экспортных квот для зерна. Кроме того, снижение экспорта произошло из-за неблагоприятных конъюнктурных условий на рынке, считает эксперт.

Минсельхоз США в своем последнем отчете, опубликованном 12 августа, спрогнозировал возвращение Россией мирового лидерства по экспорту пшеницы в этом сельхозгоду. Это будет обусловлено в том числе снижением урожая в Евросоюзе на фоне засухи, отмечалось в материалах ведомства.

Минсельхоз США повысил прогноз по экспорту пшеницы из РФ в 2020-2021 сельскохозяйственном году с 36 до 37,5 млн тонн. При этом прогноз Минсельхоза России по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, из которых 35 млн тонн придется на пшеницу.