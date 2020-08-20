На первый энергоблок Белорусской АЭС загрузили ядерное топливо

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Ядерное топливо загружено на первом энергоблоке Белорусской АЭС, операции физического пуска продолжаются. Об этом, как передает агентство БелТА, сообщил в четверг журналистам начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян.

"На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день, - отметил он. - Вторая фаза [физического пуска] планируется по мере того, как эксплуатирующая организация - Белорусская АЭС - пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям".

Представитель Госатомнадзора пояснил, что первая фаза физического пуска - это загрузка ядерного топлива, вторая - "холодные" испытания, то есть при температуре реакторной установки до 130 градусов, третья фаза - "горячие" испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.