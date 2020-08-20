Сбербанк запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО, купить автостраховку можно в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Об этом сообщила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова через пресс-службу банка.

"Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по ОСАГО, который работает в соответствии с измененным законодательством: банк выступает агентом страховых компаний, полисы которых можно оформить в нашем маркетплейсе. При этом на площадке выстроен полный клиентский путь - от выбора страховой компании до заключения договора и оплаты полиса", - сказала она. Купить полис ОСАГО можно в мобильном приложении банка "Сбербанк Онлайн", уточнили в пресс-службе.

По словам директора дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Катрин Соомре, до конца года в маркетплейсе появятся также полисы автокаско. "В будущем мы будем настраивать работу маркетплейса таким образом, чтобы предлагать клиентам полисы автострахования в тот момент, когда у них возникает потребность оформить или продлить договор", - отметила Соомре, слова которой приводит пресс-служба Сбербанка.

Директора дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" также уточнила, что сейчас партнерами проекта выступают девять страховых компаний.

В новом маркетплейсе можно купить полис обязательного страхования автогражданской ответственности, а также рассчитать и сравнить стоимость ОСАГО сразу в нескольких страховых компаниях, узнать свой коэффициент "аварийности" и скидку за безаварийную езду. О планах запустить маркетплейс по автострахованию "дочка" Сбербанка "Сбербанк страхование" сообщала с июня 2018 года.