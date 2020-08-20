Оборот Lamoda во II квартале 2020 года вырос на 45,2%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Чистый оборот онлайн-ретейлера Lamoda во втором квартале 2020 года вырос на 45,2%, до 14,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистый оборот (Net Merchandise Value) учитывает стоимость всех покупок, сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине, включая НДС, сервисные сборы, плату за доставку, после учета возвратов и скидок.

"Lamoda успешно адаптировала ключевые бизнес-процессы в период пандемии COVID-19 и продемонстрировала значительный прирост по всем основным бизнес показателям. Валовая прибыль компании выросла на 27,8%, до 4,6 млрд рублей. Число активных пользователей платформы выросло до 3,4 млн, что на 20,3% больше по сравнению с прошлым годом", - отметили в компании.

Чистый оборот во втором квартале в категории товаров для дома вырос более чем на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в компании отметили существенный рост в категории одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов - чистый оборот в этом сегменте вырос на 62% по сравнению с прошлым годом. Наибольшую динамику демонстрировали детские коллекции - чистый оборот в этой категории вырос почти в три раза, отметили в компании.

Lamoda - интернет-платформа для продажи в РФ и СНГ товаров, связанных с модой и образом жизни, основана в 2011 г. С 2014 года Lamoda входит в состав публичной Global Fashion Group.