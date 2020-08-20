"Ромир": россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Расходы россиян на еду продолжают стабилизироваться, их доля в июле не превысила 33%, говорится в исследовании "Ромир".

"В июле общие расходы среднестатистической российской семьи составили 61,9 тыс. руб., что на 6,1% выше, чем в июне, и на 7,5% ниже июля 2019 года. Расходы на продукты питания в июле оказались равны 20,9 тыс. руб. Доля расходов на питание составила 33,1% (-6,5% по сравнению с июнем), что соотносится с январским значением. При этом против прошлого года индекс растет на 7,4%. В июле 2020 года наблюдается дальнейшая стабилизация Food Index: совокупные расходы постепенно возрастают, а расходы на еду стабилизируются до привычных значений. Этот тренд наблюдается с апреля, когда индекс достиг максимального значения", - говорится в исследовании.

Доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигла 42%, что на треть превышало показатель прошлого года. Это свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния россиян со сравнительно с мартом 2020 года (36%) до ниже среднего в апреле - мае. В апреле значение индекса (46%) было самым высоким за наблюдаемый период и являлось следствием снижения благосостояния и настроений населения, роста цен и карантинных мер. В 2019 году среднегодовое значение индекса составило 31%. В июне общие расходы среднестатистической российской семьи оказались равны 21,1 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 36%

При этом в июле покупатели вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, отмечают аналитики. "В то же время, совокупные расходы все еще не восстановились до привычного уровня. Учитывая динамику показателей, можно говорить о том, что, по крайней мере, еще несколько месяцев, а возможно и до конца года, индекс будет постепенно восстанавливаться до прошлогоднего уровня. При этом есть высокая вероятность, что динамика индекса снова изменится под воздействием негативных внешних факторов, таких как вторая волна эпидемии, кризисные явления в экономике", - резюмировали эксперты.

О методике

Исследовательский холдинг "Ромир" разработал методику расчета Food Index - показателя, демонстрирующего динамику доли затрат на продукты питания в структуре всех затрат домохозяйств. Размер этой доли затрат на продукты является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население. Так, согласно утвержденной ООН методике, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной; 40%-50% - страной, где удовлетворяются основные потребности (ниже среднего уровня); 30%-40% - сравнительно обеспеченное население; 20%-30% - обеспеченное общество; 20% и меньше - богатое общество.

К категории затрат на продукты питания относятся все расходы как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в гостинично-ресторанном секторе. Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты домохозяйств на все категории товаров и услуг.