В Ростуризме не исключили повторного проведения программы кешбэка за туры по России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Программа кешбэка за туры по России может быть проведена повторно. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться", - сказала она.

Догузова отметила, что эта программа не только "социально ориентированная", но и "призвана поддержать региональные экономики". "Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства. Поэтому, конечно, она [программа] абсолютно уникальная, и она нужна и необходима всем - и людям, и участникам рынка", - подчеркнула глава Ростуризма.

Она надеется, что туроператоры не будут завышать цены в рамках программы кешбэка за туры по России, поскольку это невыгодно. "Я думаю, что те, кто будет искусственно завышать цены, просто окажутся в конечном итоге в невыгодном положении и в проигрыше", - сказала Догузова. "Мы не видим такой проблемы", - добавила глава ведомства.