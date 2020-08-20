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В Ростуризме не исключили повторного проведения программы кешбэка за туры по России

Глава ведомства Зарина Догузова надеется, что туроператоры не будут завышать цены в рамках этой программы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Программа кешбэка за туры по России может быть проведена повторно. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться", - сказала она.

Догузова отметила, что эта программа не только "социально ориентированная", но и "призвана поддержать региональные экономики". "Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства. Поэтому, конечно, она [программа] абсолютно уникальная, и она нужна и необходима всем - и людям, и участникам рынка", - подчеркнула глава Ростуризма.

Она надеется, что туроператоры не будут завышать цены в рамках программы кешбэка за туры по России, поскольку это невыгодно. "Я думаю, что те, кто будет искусственно завышать цены, просто окажутся в конечном итоге в невыгодном положении и в проигрыше", - сказала Догузова. "Мы не видим такой проблемы", - добавила глава ведомства.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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