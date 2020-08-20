Садоводы Кубани рассчитывают на частичную компенсацию прямых затрат из-за снижения урожая

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 20 августа. ТАСС/. Садоводы Краснодарского края, где в этом году из-за заморозков прогнозируют снижение урожая на 40%, рассчитывают на частичную компенсацию своих прямых затрат на работы по уходу за садами. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах международной выставки-форума "PROяблоко2020" в Минеральных Водах руководитель Союза садоводов Кубани Николай Щербаков.

Ранее в нескольких районах региона из-за гибели и повреждения урожая в связи с заморозками ввели режим чрезвычайной ситуации. По оценке экспертов от воздействия низких температур по краю в этом году ожидается снижение урожая косточковых на 80% к уровню прошлого года, а семечковых - порядка 60%. Заморозки после аномально теплой зимы в Краснодарском крае стали причиной потерь урожая семечковых и косточковых культур на площади 9,1 тыс. га, ущерб, который понесли садоводы региона, оценен в 240 млн рублей.

"Мы обращались в Совет Федерации, было подготовлено обращение к Мишустину, мы просим компенсировать прямые затраты для того, чтобы некоторые хозяйства смогли дожить до следующего урожая: на интенсивные сады - 60 тыс. [рублей] на гектар, на суперинтенсивные - 100 тыс. на гектар. Прямые затраты составляют гораздо больше - садоводы тратят до 400 тыс. в год на гектар сада на уходные работы. У некоторых хозяйств в общей сложности сохранилось даже меньше 20% урожая", - сказал Щербаков.

Он уточнил, что в прошлом году садоводами был собран урожай в размере 380 тыс. тонн, в этом планируется собрать в пределах 60% от уровня прошлого года. Собеседник агентства добавил, что ценовая политика на урожай в таких условиях напрямую зависит от торговых сетей. По его словам, садоводы пока не получили никаких компенсаций.

Раннее губернатор края Вениамин Кондратьев на онлайн-совещании обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить на один год льготные кредиты для предприятий агропромышленного комплекса региона, которые пострадали от весенних заморозков. Кондратьев уточнил, что предприятия из-за потерь урожая, которые превышают 50%, не смогут вернуть средства из-за финансовых трудностей, в то время как продление льготы стало бы большим подспорьем. Глава государства пообещал изучить это предложение.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, производит треть всех фруктов и ягод в РФ.