На Хайнане до конца года откроют три новых магазина беспошлинной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Открытие трех новых магазинов беспошлинной торговли запланировано до конца этого года в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает агентство " Синьхуа " со ссылкой на местные власти.

Необходимость увеличения числа магазинов duty free в провинции власти объяснили растущим числом туристов и высоким спросом на беспошлинные товары. Все три новых магазина будут расположены в курортном городе Санья. Один из них откроют в аэропорту, а остальные два - в пригороде.

В настоящее время в провинции Хайнань функционируют четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на 18 августа общий объем продаж в магазинах беспошлинной торговли на Хайнане вырос на 250% в годовом выражении с 1 июля, когда была увеличена квота для одного человека на покупки. Соответствующий показатель за указанный период превысил 5 млрд юаней (около $720 млн). За это время магазины duty free на острове посетили около 740 тыс. человек, что на 70% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

С июля на Хайнане была увеличена квота для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также с 38 до 45 позиций расширен список беспошлинных товаров.