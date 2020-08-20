Объем Фонда национального благосостояния к концу года может сократиться до 7 трлн рублей

ИЖЕВСК, 20 августа. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2020 года сократится до 7 трлн рублей против более 12 трлн рублей в начале года, считает первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Ижевске.

"Россия не осталась в стороне от этих проблем, все это сказалось на нас. Если в 2020 год мы входили с ФНБ, превышающим 12 трлн рублей, это более 7% ВВП и уже была достигнута договоренность между правительством и Государственной думой о том, что хватит складывать деньги в кубышки, поэтому все дополнительные средства мы будем направлять на проекты развития. Но пандемия внесла свои коррективы. К концу года в Фонде национального благосостояния останется около 7 трлн рублей, бюджет у нас был на начало года профицитный, сейчас он дефицитный, он составляет почти 1,5 трлн рублей", - сказал Исаев.

По его словам, на это повлияла не только пандемия коронавируса, но и в том числе, распавшаяся сделка ОПЕК +.

"Это подъем волны мирового экономического кризиса, его предсказывали давно, и который, с нашей точки зрения, начался бы независимо от эпидемии "ковида" в связи с общей ситуацией с мировыми финансами. Вторая проблема - это известный кризис на рынке энергоносителей, где распалось практически соглашение ОПЕК +, которое могло бы, с нашей точки зрения, удержать баланс на этом рынке даже в условиях падения мирового производства", - добавил Исаев.

Он также отметил, что бюджет 2021 года будет корректироваться, однако приоритетом партии останется сохранение всех социальных обязательств, в том числе обязательств по пенсионному обеспечению граждан. "Необходимо выполнить и все новые социальные обязательства, которые взяло на себя государство в начале этого года. Мы также будем настаивать на сохранении целого ряда важных проектов: это и безопасные дороги, и комфортная городская среда. Для нашей партии очень важной является проблема комплексного развития сельских территорий. Эпидемия "ковида" внесла ясность, что нам необходимо существенное укрепление системы здравоохранения, в том числе и преодоление негативных последствий оптимизации здравоохранения", - отметил Исаев.